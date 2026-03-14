Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) στη Λεωφόρος Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων – τεσσάρων Ι.Χ. αυτοκινήτων και ενός οχήματος της Πυροσβεστικής – στο ύψος της οδού Μητροδώρου, στην περιοχή της Ακαδημία Πλάτωνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται για αρκετά μέτρα και τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η ομαλή ροή της κίνησης.

Ανάλογα περιστατικά στη συγκεκριμένη οδική αρτηρία συχνά προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς άξονες σύνδεσης της Αθήνας με τα δυτικά προάστια και την εθνική οδό προς Κόρινθο.