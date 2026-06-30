Κλειστές είναι όλες οι λωρίδες στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6).

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία ΙΧ συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω του τροχαίου αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις.