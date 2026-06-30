Κλειστές είναι όλες οι λωρίδες στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6).
Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία ΙΧ συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Λόγω του τροχαίου αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις.
Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας κλειστές .
Τελευταία έξοδος 8 Λάμια – Πειραιάς .
Αναμένονται Μεγάλες καθυστερήσεις https://t.co/g9H0rqZqJb
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 30, 2026