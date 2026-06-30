Κλειστές είναι όλες οι λωρίδες στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6).

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία ΙΧ συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω του τροχαίου αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αττική οδός #καραμπόλα #τραυματίες