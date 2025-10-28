Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί 28 Οκτωβρίου, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.

Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.