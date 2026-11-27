Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τεσσάρων ΙΧ αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/11) στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της αερογέφυρας του Σκαραμαγκά, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί ελαφρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις και αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας του τροχαίου.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη διέλευσή τους, καθώς η σύγκρουση των οχημάτων έχει επηρεάσει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα, ενώ παραμένει άγνωστη η ακριβής έκταση των υλικών ζημιών στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα, με τους οδηγούς που διέρχονται από την περιοχή του Σκαραμαγκά να καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.