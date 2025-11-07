Καραμπόλα τουλάχιστον τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί και να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Την ίδια στιγμή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία, καθώς παραμένει στο σημείο της σύγκρουσης ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν αρκετή υπομονή καθώς το μποτιλιάρισμα φτάνει έως το ύψος του Κηφισού.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Π.Π.