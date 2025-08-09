Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό μετά από καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, στην έξοδο προς Ελευσίνα.

Το τροχαίο έλαβε χώρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο φτάνουν και τα 20 λεπτά.

Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων ξεκίνησαν άμεσα.