Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό μετά από καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, στην έξοδο προς Ελευσίνα.
Το τροχαίο έλαβε χώρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.
Οι καθυστερήσεις στο σημείο φτάνουν και τα 20 λεπτά.
Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων ξεκίνησαν άμεσα.
Καθυστερήσεις 15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα. https://t.co/8093kUONbl
