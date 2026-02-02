Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (02/02), στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στο σημείο παρατηρείται αυξημένη κίνηση για αυτό και οι οδηγοί που βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα, θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματίες.

Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από το ύψος του Ρέντη έως την Ιερά Οδό, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος των Σεπολίων έως το Αιγάλεω.

Ακόμη παρατηρείται έντονη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, από την Πανόρμου έως το Νέο Ψυχικό, καθώς και κατά μήκος της Λεωφόρου Μεσογείων σε άνοδο και κάθοδο.

