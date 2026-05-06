Τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, το πρωί της Τετάρτης (06/05) στον Κηφισό. Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος της Αχαρνών, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ειδικότερα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Σημειώνεται πως τραυματίστηκε ελαφρά ένας εκ των μοτοσικλετιστών, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, η οποία προσπαθεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση.

