Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με επιβάτες τουρίστες συγκρούστηκε, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (7/8), επί του ΒΟΑΚ στα Χανιά, προκαλώντας καραμπόλα τριών αυτοκινήτων και μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον οδικό άξονα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, που έγινε στο σημείο των Μεγάλων Χωραφιών, ήταν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων με το ΕΚΑΒ δύο γυναίκες.

Το αυτοκίνητο των τουριστών – πρόκειται για οικογένεια Λατίνων – βγήκε εκτός πορείας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινείτο προς το Ρέθυμνο και στη συνέχεια με τρίτο όχημα.

Προσωπικό της Τροχαίας, του Τμήματος ΒΟΑΚ, βρέθηκε στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, δεδομένου ότι αυτή διακόπηκε και σχηματίστηκε ουρά που ξεπερνούσε τα δύο χιλιόμετρα, ενώ συντονίστηκε και η απομάκρυνση των τριών οχημάτων, τα οποία έχουν σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους με ελαφρείς τραυματισμούς, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι λειτούργησαν οι αερόσακοι και οι ζώνες που φορούσαν, όπως σχολιάστηκε και από τους αστυνομικούς.