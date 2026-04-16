Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4), στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Η καραμπόλα σημειώθηκε μετά την έξοδο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Λόγω του τροχαίου, παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
Καραμπόλα τριών οχημάτων μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης https://t.co/DAGvFBB1uQ
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 16, 2026