Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 04/11 στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στη θέση «Νταμάρια», δυτικά της πόλης.

Στο τροχαίο, με υλικές μόνο ζημιές, ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τύπου βαν, κι ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το ένα από τα βαν μετέφερε ψωμιά και λόγω της σύγκρουσης, το εμπόρευμα έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος ψωμιά.

Στο σημείο κλήθηκαν η Πυροσβεστική και η Τροχαία. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το δρόμο.