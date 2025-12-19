Με αλκοόλ πάνω από το προβλεπόμενο όριο εντοπίστηκε να οδηγεί στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή διοικητικού προστίμου 350 ευρώ και στην αφαίρεση της άδειας οδήγησής του για διάστημα ενός μήνα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά από ανάρτηση του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε μέσω Instagram story στον έλεγχο που του έγινε, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά –δυστυχώς– πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με χιουμοριστική διάθεση: «Από αύριο μόνο φραπέ!».

Στην αναλυτική του τοποθέτηση ο Διαμαντής Καραναστάσης παρέθεσε και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τα όρια αλκοόλ, γράφοντας:

«Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l)».

Παράλληλα, σημείωσε ότι θεωρεί δικαιολογημένη την επιβολή του προστίμου, επισημαίνοντας: «Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο».

Ο ίδιος, ωστόσο, άφησε αιχμές για τη χρονική στιγμή που δημοσιοποιήθηκε το θέμα, αναφέροντας: «Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δυο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε με αυτοσαρκασμό: «Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!».