Η ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, αναστάτωσε τη νότια Πελοπόννησο, καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη Μεσσηνία αλλά και σε μεγάλες περιοχές της Λακωνίας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, περίπου 18 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης, προκαλώντας την άμεση προσοχή των κατοίκων και των αρχών.

Σχολιάζοντας το γεγονός στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους μεγέθη δεν αποτελούν έκπληξη για τη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα και παρόμοια φαινόμενα εκδηλώνονται αρκετά συχνά, χωρίς να ξεφεύγουν από τα αναμενόμενα πλαίσια της τοπικής σεισμικότητας.

«Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός σε όλη την Μεσσηνία και στη Λακωνία. Η περιοχή έχει σημαντικότατο σεισμικό δυναμικό λόγω της γειτνίασής της με το Ελληνικό τόξο και έχει μάλιστα ιστορικό μεγάλων σεισμών . Οι σεισμοί της 14ης Φεβρουαρίου 2008 ήταν σε κοντινή απόσταση με το σημερινό επίκεντρο. Τότε η ισχυρότερη δόνηση ήταν μεγέθους 6.7. Στο παρελθόν επίσης έχει καταγραφεί και ακόμη ισχυρότερη δόνηση, στις 6 Οκτωβρίου του 1947. Από την άλλη σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνοί στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καραστάθης και προσθέτει: «Δε θα ‘λεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πως εξελίσσεται», είπε.

Τέλος ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι «χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή, όπως πάντα εξάλλου όταν ξεκινάει μια ακολουθία σε μια περιοχή με υψηλό δυναμικό».