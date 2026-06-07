Χρήστος Μαζάνης

Για τους δύο ισχυρούς σεισμούς που αναστάτωσαν την βόρεια Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στο Ζοugla.gr ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «η περιοχή σε εκείνο το σημείο είναι γνωστή πως δίνει σεισμούς, ενώ υπάρχουν και γνωστά χαρτογραφημένα ρήγματα».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ακόμα «είναι πολύ νωρίς για να υπάρχει μια ξεκάθαρη εκτίμηση» και ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως «πρέπει να περιμένουμε το επόμενο 24ωρο για να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο».

Ακούστε τι είπε:

Oι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην Βόρεια Εύβοια, έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Πιο συγκεκριμένα ο σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:02 το μεσημέρι με εστιακό βάθος 13,1 χλμ. και με επίκεντρο 5 χλμ. Νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 12:58, 6 χλμ. νότια της ιδίας τοποθεσίας και με εστιακό βάθος 14,1 χλμ.

Από την ώρα που έγιναν οι πρώτοι σεισμοί των 5,2 και 4,8 Ρίχτερ, οι μετασεισμικές δονήσεις είναι αλλεπάλληλες. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί της τάξεως των 3,2 – 3,3 και 3 Ρίχτερ.

Χουλιάρας : Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην Αττική

Για τους δύο σεισμούς μίλησε στο Zougla.gr και ο σεισμολόγος και πρώην Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας.

Όπως ανέφερε «η σεισμική ακολουθία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, παρακολουθείται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από συναδέλφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λόγω της προγενέστερης μικροσεισμικής δραστηριότητας που είχε δείξει και γι’ αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή το μέγεθος 5,2 Ρίχτερ είναι το ισχυρότερο και παρακολουθούμε την εξέλιξή του».

Όπως πρόσθεσε ο γνωστός σεισμολόγος: «το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και έχει γίνει είναι να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές, διότι υπάρχουν κτήρια με βεβαρυμμένο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή και γίνονται έλεγχοι και χρειάζεται προσοχή και οι κάτοικοι να αποφεύγουν να πλησιάζουν παλιά κτήρια».

Ακόμα τόνισε πως «έχουν δημιουργηθεί επίσης κάποιες κατολισθήσεις και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ώρες στους οδηγούς. Η ακολουθία μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα την Αθήνα, όμως είναι μεγάλος ο αριθμός των κατοίκων που ένοιωσαν τις δονήσεις και είναι κατανοητή και η ανησυχία τους. Οι σεισμικές επιταχύνσεις όμως που έχουν καταγραφεί δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στην Αττική».

Δείτε πώς κατέγραψε ο σεισμογράφος του Ευπαλίου του Πανεπιστημίου Πατρών τις πρώτες ισχυρές σεισμικές δονήσεις:

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