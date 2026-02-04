Στην καρατόμηση της διοίκησης του ΟΣΕΘ προχώρησε η Κυβέρνηση, μετά τα πρόσφατα περιστατικά με φωτιές που ξέσπασαν σε λεωφορεία.

Για την ακρίβεια, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντιστοίχως, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Η ηγεσία του υπουργείου θεωρεί ότι οι επικεφαλής του Οργανισμού δεν έδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά μετά τα διαδοχικά περιστατικά με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα.

Τα συμβάντα αυτά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.