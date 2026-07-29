Στη φυλακή οδηγήθηκε άμεσα ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας για σοβαρό επεισόδιο που προκάλεσε το βράδυ της 23ης Ιουλίου 2026 σε ζαχαροπλαστείο στον Καρδαμά.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4,5 ετών κατά συγχώνευση, αποφασίζοντας η ποινή να μην έχει αναστολή και η έφεση να μη διαθέτει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το χρονικό της επίθεσης στο ζαχαροπλαστείο

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 49χρονος κατανάλωσε τέσσερις μπύρες στο κατάστημα χωρίς να τις πληρώσει. Όταν η ιδιοκτήτρια τον προειδοποίησε ότι θα καλέσει την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος την εξύβρισε, την απείλησε και επιχείρησε να τη χτυπήσει. Λίγο αργότερα, επέστρεψε στο σημείο κρατώντας ένα σιδερένιο λοστό μήκους 65 εκατοστών, στρεφόμενος απειλητικά κατά του συντρόφου της ιδιοκτήτριας, ο οποίος αμύνθηκε χρησιμοποιώντας καρέκλες. Στο σημείο επικράτησε πανικός, αλλά η έγκαιρη επέμβαση θαμώνων και κατοίκων της περιοχής οδήγησε στην ακινητοποίηση του δράστη και την αφαίρεση του όπλου.

Εκτός ελέγχου και απειλές κατά αστυνομικών

Η επιθετικότητα του 49χρονου συνεχίστηκε και κατά την άφιξη των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας. Ο κατηγορούμενος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, αναγκάζοντάς τους να τον ακινητοποιήσουν στο έδαφος για να του φορέσουν χειροπέδες. Ακόμη και μετά τη σύλληψή του, ο δράστης εκτόξευε απειλές κατά της ζωής των αστυνομικών και χτυπούσε το κεφάλι του στα παράθυρα του περιπολικού, με τους αστυνομικούς να καταθέτουν στο δικαστήριο την έντονη ανησυχία τους για την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του.

Καταδίκη για σειρά αδικημάτων

Το δικαστήριο έκρινε τελικά τον 49χρονο ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και απόπειρα αυτής, απειλή κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, δικηγόρος Αμαλιάδας, Σάκης Κότσιφας, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την αυστηρή και άμεσα εκτελεστή απόφαση της δικαιοσύνης.

Πηγή: patrisnews