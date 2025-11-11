Κάτοικοι της Οξυάς Μουζακίου, Καρδίτσας καταγγέλλουν μη αποπεράτωση ενός απλού οικοδομικού έργου, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από το καλοκαίρι του 2022. Αν δεν ολοκληρωθεί άμεσα το έργο αυτό μπορεί να έχει οδυνηρές συνέπειες.

Το έργο αφορά την κατασκευή τοιχίων υποστήριξης σπιτιών ,σε υπο κατασκευή δρόμο, των οποίων η τωρινή απουσία σε περίπτωση κατολίσθης ή άλλου φυσικού φαινομένου, δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές σε περιουσίες και σαφώς αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Το ιστορικό του έργου

Το έργο αυτό σύμφωνα με την καταγγελία των πολιτών έχει ανατεθεί από τον Ιούνιο του 2020 με προθεσμία το 2022. Όπως φαίνεται το έργο ξεκίνησε μετά την λήξη της προθεσμίας του το 2022 και η εταιρεία αποχώρησε μετά από λίγες ημέρες εργασιών χωρίς να δοθεί ουδεμία εξήγηση από καμία πλευρά. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι δημότες είναι να εύχονται πως δεν θα γίνει κάποια φυσική καταστροφή.

Ολόκληρη η καταγγελία:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΞΥΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

«Με το παρόν έγγραφο οι υπογράφοντες κάτοικοι της Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε στον Δήμο για την απαράδεκτη καθυστέρηση υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ» με Α.Μ: 08/2018 και να καταγγείλουμε αυτό το γεγονός σε κάθε Αρχή με αρμοδιότητα την εποπτεία και των έλεγχο των πεπραγμένων των Δήμων της χώρας.

Το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I από το 2018. Μετά τις μελέτες και την δημοπράτηση ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2020, με την υπ αρ. 95/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για υλοποίηση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Αριθμός Μ.Ε.Ε.Π. 20371 – έδρα Τρίκαλα – 42100)

Το καλοκαίρι του 2022 και ενώ τελείωνε η προθεσμία υλοποίησης του έργου, η παραπάνω επιχείρηση ξεκίνησε τις εργασίες κάνοντας διαπλάτυνση της υπό κατασκευή οδού και ανεγείροντας μερικά από τα τοιχία αντιστήριξης που προβλεπόταν από τις μελέτες του έργου. Μετά από λίγες ημέρες εργασίας η παραπάνω επιχείρηση για άγνωστους λόγους αποχώρησε. Δεν επέστρεψε ποτέ για την αποπεράτωση των εργασιών, αφήνοντας εκτεθειμένες τις περιουσίες των κατοίκων αφού με τη διαπλάτυνση του δρόμου και χωρίς να ανεγερθούν τα προβλεπόμενα τοιχία αντιστήριξης καταστράφηκε το πρανές των οικοπέδων κατά μήκος της υπό κατασκευής οδού. Ένα χρόνο μετά αυτό το πρανές με τμήματα των οικοπέδων θα κατολισθήσει ζημιώνοντας την περιουσία των κατοίκων και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές τους, αφού ακριβώς πάνω από τον δρόμο βρίσκονται και οικίες μονίμων κατοίκων του χωριού. Έχουν περάσει πάνω από πέντε έτη από την δημοπράτηση του έργου, πάνω από τρία έτη από την έναρξη της υλοποίησής του αλλά πλέον δεν γίνεται ΤΙΠΟΤΑ.

Υπάρχουν πάντα έτοιμες δικαιολογίες για την απαράδεκτη καθυστέρηση, οι οποίες είναι εξίσου απαράδεκτες και μαρτυρούν την ανικανότητα διαχείρισης ενός μικρού έργου από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ζώντας με τον φόβο ότι τα σπίτια μας θα καταστραφούν και συνάνθρωποί μας θα χάσουν την ζωή τους από την ολιγωρία αυτή, καλούμε τον Δήμο να επισπεύσει τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στην άμεση υλοποίηση του έργου.

Καλούμε επίσης κάθε αρμόδια αρχή αυτής της χώρας να εξετάσει τις ευθύνες μη έγκαιρης αποπεράτωσης του έργου. Αν αυτές βαρύνουν τον Θεό, ας είναι – δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί του. Αν όμως αυτές βαρύνουν την ανικανότητα ανθρώπων και υπηρεσιών αυτής της χώρας, να αναζητήσουν λύσεις ικανές να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τόσο αυτών των ανθρώπων όσο και των υπηρεσιών.

Οι κάτοικοι του χωριού

Αφροδίτη Μιαρίτη

Κωνσταντίνος Σερίφης»

Πηγή: Αυτοδιοίκηση