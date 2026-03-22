Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του γνωστού τραγουδιστή από την Καρδίτσα, Γιώργου Τσιτόγλου.

Ο 51χρονος καλλιτέχνης, και πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή των Καμινάδων, από περαστικούς, έξω από ένα σπίτι στο οποίο φιλοξενούνταν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο στήθος από αιχμηρό αντικείμενο, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 51χρονος ήταν προσωρινά φιλοξενούμενος σε φιλικό σπίτι, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να υποστηρίζει αρχικά ότι κοιμόταν, όταν έγινε το έγκλημα.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο άτομο έχει προσαχθεί από τις Αρχές, και εξετάζεται.

Κι αυτό γιατί αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο προσαχθείς φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής είχε πάει στο σπίτι του με αλλά τρία άτομα, και τα δύο από αυτά τον μαχαίρωσαν. Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται επίσης να έχει υποστηρίξει, ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας του τραγουδιστή.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και μέσα από το σπίτι όπου διέμενε ο καλλιτέχνης.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν δολοφονία, ωστόσο, το τι ακριβώς έχει συμβεί, θα ξεκαθαρίσει μετά την μακροσκοπική εξέταση από τον ιατροδικαστή.

Να σημειωθεί πως ο Γιώργος Τσιτόγλου, ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία και τραγουδούσε πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής, ενώ την ημέρα εργαζόταν ως οδηγός σε φαρμακευτική εταιρεία.