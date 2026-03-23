Το βίντεο που κατέγραψε τον 16χρονο και τον 17χρονο να βγαίνουν από το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο 51χρονος τραγουδιστής, Γιώργος Τσιτόγλου, οδήγησε στη σύλληψή αμφότερων των φερόμενων ως δραστών της στυγερής δολοφονίας του καλλιτέχνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από την αστυνομία, για τους λόγους της δολοφονίας, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι «οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας του από βίντεο που έδειχνε την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα».

Όσον αφορά, δε, τους ισχυρισμούς των δύο ανήλικων συλληφθέντων ότι η δολοφονία έγινε μετά από διαπληκτισμό επειδή ο τραγουδιστής δεν είχε χρήματα να πληρώσει τα ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει, η κυρία Δημογλίδου είπε:

«Υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο. Ο ένας από τους δύο σύμφωνα με την ομολογία τους, τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο ενώ και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι «με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, αλλά προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος».

Ο 51χρονος καλλιτέχνης, και πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), στην περιοχή των Καμινάδων, από περαστικούς, έξω από ένα σπίτι στο οποίο φιλοξενείτο.

Ο Γιώργος Τσιτόγλου, ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή και τραγουδούσε πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ την ημέρα εργαζόταν ως οδηγός σε φαρμακευτική εταιρεία.