Δύο συνεργάτες του γνωστού τράπερ «Τrannos» οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο έπειτα από συναυλία του καλλιτέχνη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Καρδίτσα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν σε όχημα στο οποίο επέβαιναν, εντόπισαν 8 φιξάκια κοκαΐνης και δύο ναρκωτικά δισκία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθησαν, σήμερα Δευτέρα (08-09) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Καρδίτσας, δύο άνδρες.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του πρώτου, 8 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες λευκής σκόνης, πιθανόν κοκαΐνης, συνολικού βάρους 5,4 γραμμαρίων και στην κατοχή του δεύτερου, 2 ναρκωτικά χάπια, τα οποία κατασχέθηκαν.»

Πηγή: ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ