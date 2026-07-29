Στην σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Καρδίτσα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για ένα 22χρονο και τρεις ανήλικους, όλοι Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κυκλοφορίας πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής και της απάτης.

Ειδικότερα, χθες το πρωί στην πόλη της Καρδίτσας, -όπως καταγγέλθηκε- οι δράστες, κατά περίπτωση, κατέβαλαν πέντε πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ το καθένα σε οδηγό ταξί, αρτοποιείο και κατάστημα/αναψυκτήριο της πόλης (στα δύο καταστήματα μετέβησαν από δύο φορές), σε συναλλαγές που πραγματοποίησαν είτε κατά μόνας είτε ανά δύο άτομα κάθε φορά, με διαφορετική σύνθεση.

Το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν από την επιστροφή των χρημάτων, στις τέσσερις εκ των προαναφερόμενων περιπτώσεων, στο πλαίσιο των συναλλαγών που πραγματοποιήσαν, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 184 ευρώ.

Κατασχέθηκαν 15 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ προφανώς πλαστά από την κατοχή του 22χρονου, καθώς και 4 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ προφανώς πλαστά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις συναλλαγές στα δύο καταστήματα, ενώ το πέμπτο χαρτονόμισμα σκίστηκε και απορρίφθηκε από τον οδηγό ταξί, αντιλαμβανόμενος την πλαστότητά του.

Επιπλέον, από την κατοχή τους κατασχέθηκαν το συνολικό χρηματικό ποσό των -278,10- ευρώ, μία τραπεζική κάρτα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.