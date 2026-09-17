Ένα αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο, καταγεγραμμένο στις τέσσερις τα ξημερώματα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2023, αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις δύο ανδρών τη στιγμή που ανατινάζουν μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. Οι εικόνες αυτές αποτέλεσαν κομμάτι του παζλ για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με πλούσια δράση σε κλοπές οχημάτων και κινηματογραφικές επιθέσεις σε ΑΤΜ.

Η εξάρθρωση της σπείρας ήρθε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 2026, μέσα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, φόρεσαν χειροπέδες δύο Έλληνες, ηλικίας 44 και 29 ετών, οι οποίοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους:

Το χτύπημα στο Μαρτίνο με γερανό και εκρηκτικά

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η ομάδα είχε συγκροτηθεί στα τέλη του 2023, βάζοντας στο στόχαστρο ΑΤΜ που βρίσκονταν εγκατεστημένα σε σούπερ μάρκετ της επαρχίας, καθώς και οχήματα. Η πιο χαρακτηριστική τους επίθεση καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φέροντας βαρύ οπλισμό, ανατίναξαν το ΑΤΜ χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο μηχανισμό με στέρεες εκρηκτικές ύλες. Η μεθοδολογία τους ήταν απόλυτα οργανωμένη: επιστράτευσαν ένα γερανοφόρο φορτηγό που είχαν κλέψει νωρίτερα από την περιοχή, έδεσαν το χρηματοκιβώτιο με συρματόσχοινο, το ρυμούλκησαν και, αφού απέσπασαν λεία 43.420 ευρώ, διέφυγαν φορτώνοντάς το σε ένα, επίσης κλεμμένο, βαν.

Από την περαιτέρω έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους σε ακόμη δύο κλοπές οχημάτων στην Κηφισιά και τη Μεταμόρφωση, το διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Τα ευρήματα των Αρχών

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, καθώς και μετά από σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πλήρες «οπλοστάσιο» διαρρηκτών:

Πιστόλι με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια.

Ειδικά εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων και μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίου.

2 εγκέφαλοι αυτοκινήτων.

2 ασύρματοι πομποδέκτες.

4 ναυτικές φωτοβολίδες και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, ένα ρολόι χειρός και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο για τις αξιόποινες πράξεις τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη, ληστεία, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και εκρηκτικών, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.