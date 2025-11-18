Φορώντας κουκούλες και με λοστό στα χέρια αποπειράθηκαν να διαρρήξουν επιχείρηση με ιατρικό εξοπλισμό, δύο άνδρες περίπου στις 3 και 20 τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Αναγνώστου Γογονή, στα Χανιά.

Πώς κινήθηκαν οι δράστες

Οι άνδρες κινούνταν για αρκετή ώρα πέριξ του καταστήματος και έλεγχαν την περιοχή, προκειμένου να βρουν τον κατάλληλο χρόνο για να μπορέσουν να δράσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους περιαστικούς.

Οι δράστες πέρασαν από το κατάστημα αρκετές φορές φορές, με τις κινήσεις τους να καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Οι νεαροί έγιναν αντιληπτοί από άνδρα που εκείνη την ώρα βρέθηκε εκείνη την ώρα μπροστά από το σημείο και ειδοποίησε το 100.

Οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, προς την οδό Αναπαύσεως ωστόσο η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Δείτε τις κινήσεις των δραστών στο βίντεο που ακολουθεί:

Πηγή: zarpanews.gr