Βίντεο έχει καταγράψει τις κινήσεις των έξι δραστών που «εισέβαλαν» σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όλα έλαβαν χώρα στις 3.15 τα ξημερώματα, όταν οι δράστες με κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο έσπασαν την αλεξίσφαιρη είσοδο της επιχείρησης.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, επιχείρησαν έξι φορές προκειμένου να καταφέρουν να εισέλθουν εντός του καταστήματος.

Εκεί αφαιρέθηκαν αρκετά αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Δείτε καρέ καρέ το βίντεο:

