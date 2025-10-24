Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αποκαλυπτικό βίντεο ξεδιπλώνει τον τρόπο δράσης 59χρονου άνδρα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως υδραυλικός ή ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας, με τα θύματά του. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε διαρροή νερού, ο δράστης κατάφερνε να αποσπά χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους ηλικιωμένους, αποκομίζοντας συνολικά λεία άνω των 280.000 ευρώ.

Ο 59χρονος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας Παγκρατίου, όπου συγκροτήθηκε μάλιστα, ειδική ομάδα για την ταυτοποίησή του. Μετά τη σύλληψή του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για κλοπές, απάτες και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών, για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσε – Γύριζε τις κάμερες για να μην τον καταγράφουν

Σε ένα από τα βίντεο, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης πλησιάζει ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της. Όταν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας, γυρίζει διακριτικά τον φακό προς τον τοίχο, ώστε να μην αποτυπωθεί το πρόσωπό του. Στη συνέχεια, μαζί με την ηλικιωμένη, κατευθύνεται προς την κουζίνα, συνεχίζοντας το σχέδιό του χωρίς να κινήσει υποψίες.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Πειραιά, λίγο μετά από τη διάπραξη ακόμα μίας κλοπής. Με το πρόσχημα της διαρροής, είχε πείσει την ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα σε ασφαλές σημείο για να «μην καταστραφούν». Στη συνέχεια τα αφαίρεσε και αποχώρησε, όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Κατά την διάρκεια της σύλληψής του, ο δράστης αντιστάθηκε, όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν 37.050 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα. Όταν ρωτήθηκε για την προέλευσή τους, απάντησε πως «είναι δικά μου, τα μεταφέρω για να τα φυλάξω».

Ο «χάρτης» της δράσης

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 59χρονος είχε πραγματοποιήσει 14 κλοπές και μία ληστεία σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπως Αμπελόκηποι, Πατήσια, Κυψέλη, Καλλιθέα, Παγκράτι και Πειραιάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, είχε φτάσει στο σημείο να κλειδώσει τα θύματά του στο μπαλκόνι, για να διαφύγει ανενόχλητος.

Συνολικά, η λεία του ξεπερνά τα 280.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικές Aρχές συνεχίζουν να ερευνούν αν εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις. Πριν από λίγη ώρα ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.