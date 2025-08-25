Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/8) στα Καλάβρυτα, όταν ο Οδοντωτός ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης, σε δύσβατο σημείο της διαδρομής του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 15:00, με την αμαξοστοιχία 1336, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, να ακινητοποιείται στην περιοχή Τρικλιά, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Στο τρένο επέβαιναν 38 επιβάτες, οι οποίοι κάλεσαν το 112, ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ στο σημείο έφτασε και εφεδρικός συρμός, προκειμένου να μεταφέρει τους επιβάτες με ασφάλεια πίσω στον σταθμό του Διακοπτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο δεύτερος συρμός που στάλθηκε για βοήθεια, παρουσίασε προσωρινή εμπλοκή, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν προβλήματα στην επιχείρηση.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με όλους τους επιβάτες να μεταφέρονται με ασφάλεια.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής.

Ο συρμός θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.»