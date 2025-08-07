Συλλήψεις και εφόδους σε κοινή επιχείρηση που έκαναν στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου πραγματοποίησαν η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και το ελληνικό FBI το πρωί της Πέμπτης (7/8).

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ανάμεσά τους συνελήφθησαν και δύο από τους νεαρούς «πιστολέρο» που αναστάτωσαν με ριπές πυροβολισμών στην αρχή της εβδομάδας την περιοχή, «γαζώνοντας» σπίτια και αυτοκίνητα.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε με αφορμή αυτό ακριβώς το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Δευτέρα, όταν ξέσπασε άγρια σύγκρουση μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με χειροδικίες και πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, ομάδα ρομά γάζωσε με σφαίρες σπίτια στην περιοχή ως αντίποινα για προηγούμενο φραστικό επεισόδιο, που είχε με ομάδα ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Είχε προηγηθεί διένεξη μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία έληξε μετά από λεκτικές επιθέσεις εκατέρωθεν και χειροδικίες. Η ομάδα των ρομά αποχώρησε και το συμβάν είχε θεωρηθεί λήξαν. Όμως λίγο αργότερα επέστρεψαν και κυριολεκτικά «γάζωσαν» με πάνω από 40 σφαίρες, σπίτια, πυροβολώντας εν κινήσει μέσα από αυτοκίνητα.

Μάλιστα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.

Από το πρωί οι αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την περιοχή, αναζητώντας όσους εμπλέκονταν στο επεισόδιο της Δευτέρας.

Δείτε καρέ καρέ το βίντεο με την εισβολή του ελληνικού FBI: