Στιγμές τρόμου έζησε υπάλληλος σε βενζινάδικο, στο Αγρίνιο, όπου την Τετάρτη (25/3) το βράδυ, δράστης εισέβαλε στο πρατήριο και με την απειλή μαχαιριού άρπαξε τις εισπράξεις και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σοκαριστικό βίντεο – Απείλησε με μαχαίρι τον υπάλληλο και άρπαξε τις εισπράξεις

Ειδικότερα, ο δράστης έδρασε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπουκάροντας στο πρατήριο υγρών καυσίμων, λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του agriniotv. Αποφασισμένος, μαυροντυμένος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με κράνος και μαντίλι, απείλησε τον εργαζόμενο με μαχαίρι.

Ο άγνωστος άρπαξε περίπου 700 ευρώ και έσπευσε να εξαφανιστεί με δίκυκλο τύπου Scooter, μεγάλου κυβισμού. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου για τον εντοπισμό του.

Δείτε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του βενζινάδικου