Ττο φως της δημοσιότητας φέρνει η τοπική ιστοσελίδα anagnostis.org ένα βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο τις στιγμές τρόμου που βίωσαν οι κάτοικοι του Άργους το απόγευμα του Σαββάτου (17/1).

Το αποκαλυπτικό οπτικοακουστικό υλικό επιβεβαιώνει πλήρως τις μαρτυρίες για σκηνές «γουέστερν» στην Πλατεία Δημοκρατίας όπου διεξάγεται η Λαϊκή Αγορά της πόλης.

Μέρος της συμπλοκής αποτυπώνεται στο παρακάτω βίντεο:

Η «μάχη» καρέ-καρέ

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα πλάνα, η κατάσταση στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς είναι εκτός ελέγχου. Ο ήχος από τα μαρσαρίσματα και τα στριγκλίσματα των ελαστικών καλύπτει τα πάντα, ενώ διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται απειλητικά και με μεγάλη ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και εμβολισμούς πάνω στην Πλατεία.

Η ένταση κορυφώνεται δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί. Οι λάμψεις από τα όπλα είναι ορατές μέσα στο σκοτάδι, ενώ πολίτες που βρίσκονταν τυχαία στο σημείο άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να προφυλαχθούν από τα αδέσποτα πυρά. Το βίντεο καταγράφει την απόλυτη αναρχία που επικράτησε για λίγα λεπτά, μετατρέποντας μια κεντρική πλατεία σε πεδίο μάχης.

Το χρονικό της συμπλοκής

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν από προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά, με αφορμή έναν αρραβώνα που διαλύθηκε. Η συνάντηση των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών κατέληξε γρήγορα σε σύρραξη.

Η βία κλιμακώθηκε όταν ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε αυτοκίνητο της αντίπαλης οικογένειας, προκαλώντας χάος. Μέσα στην αναταραχή, ένας εκ των επιβαινόντων βγήκε οπλισμένος και πυροβόλησε αρκετές φορές στον αέρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περαστικούς και οικογένειες.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η επέμβαση της Αστυνομίας, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους, ήταν καθοριστική για τη λήξη του επεισοδίου χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που διακρίνονται στο βίντεο να διαφεύγουν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη από την θρασύτητα με την οποία έδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε δημόσια θέα.

