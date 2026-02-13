Τη ζωή του έχασε ένας 15χρονος στη Λούτσα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε, μαζί με ακόμα δύο ανηλίκους, εξετράπη της πορείας του κι έπεσε πάνω σε ένα δέντρο στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις 15χρονοι, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Το αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια χτύπησε στο αριστερό κράσπεδο και προσέκρουσε στο δέντρο.

Από τη μοιραία σύγκρουση, έχασε ακαριαία τη ζωή του ο 15χρονος συνοδηγός, ενώ οι δύο ακόμη ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος που οδηγούσε φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του εν αγνοία του, για να πάει βόλτα μαζί με τους φίλους του.

Στη διασταύρωση Δημοκρατίας και Σωτήρος, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Συγκεκριμένα, το όχημα προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και στη συνέχεια καρφώθηκε σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του.

Από την Τροχαία εξετάζεται η πιθανότητα ανάπτυξης ταχύτητας στο σημείο όπου το όριο είναι μόλις 30 χλμ./ώρα και πρόκειται για διασταύρωση.