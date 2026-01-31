Μετά από πολύμηνη έρευνα η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε μία καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους, που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Το κύκλωμα, το οποίο φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο, είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διακίνηση κάνναβης, με «πελατολόγιο» κυρίως νεαρά άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, που κινούνταν καθημερινά στον πανεπιστημιακό χώρο.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τις συναλλαγές με ναρκωτικά των μελών της σπείρας στην Πανεπιστημιούπολη:

Μάλιστα τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, πουλούσαν τα ναρκωτικά κοντά στις φοιτητικές εστίες, μέσα σε πάρκο με πυκνή βλάστηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αρχηγικό ρόλο είχε ένας 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συντόνιζε τη λειτουργία της ομάδας.

Ειδικότερα, μέσα στην ημέρα επισκεπτόταν επανειλημμένα το σημείο διακίνησης, επιτηρούσε τις συναλλαγές, έλεγχε τα αποθέματα και συγκέντρωνε τα κέρδη. Παράλληλα, ήταν εκείνος που προμήθευε τις ποσότητες κάνναβης στον βασικό «πωλητή».

Τον ρόλο του αποκλειστικού διακινητή είχε 49χρονος ημεδαπός, ο οποίος βρισκόταν σχεδόν καθημερινά στο προκαθορισμένο σημείο και πραγματοποιούσε τις συναλλαγές με τους αγοραστές.

Δύο ακόμη ημεδαποί, ηλικίας 36 και 22 ετών, είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Δηλαδή επιμερίζονταν τις ποσότητες, ενίσχυαν τον εφοδιασμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραλάμβαναν τα χρήματα κατ’ εντολή του αρχηγού.

Για την καταγραφή των κινήσεών τους, οι Αρχές χρησιμοποίησαν drones και μικροκάμερες.

Μάλιστα, αστυνομικός προσποιήθηκε τον πελάτη και αγόρασε μικροποσότητα κάνναβης έναντι 10 ευρώ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με συντονισμένες συλλήψεις και έρευνες σε οικίες, όπου κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από έξι κιλά ακατέργαστης κάνναβης και σχεδόν 25.000 ευρώ.