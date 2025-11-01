Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Δύο από τις πιο γνωστές οικογένειες του Δήμου Φαιστού της Κρήτης, εμπλέκονται στο μακελειό που έγινε σήμερα (01/11), στο χωριό Βορίζια με νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μετά από μαζικούς πυροβολισμούς με Καλάσνικοφ.

Οι δύο οικογένειες που έχουν μεταξύ τους χρόνιες προστριβές, άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης, με αποτέλεσμα σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνθρωποι να είναι νεκροί, τέσσερις σοβαρά τραυματισμένοι και 15 ελαφρά.

Όπως αναφέρει ο Αγώνας Κρήτης, ανάμεσά τους είναι ανήλικα παιδιά και γυναίκες. Σύμφωνα με πηγές των Αρχών, όλα ξεκίνησαν μετά από την τοποθέτηση βόμβας, που εξερράγη χθες (31/10) το βράδυ λίγο πριν από τις 23.00 στα Βορίζια και ήταν τοποθετημένη στην είσοδο της υπό κατασκευή πολυκατοικίας 29χρονου από το χωριό.

Στο σημείο έφτασαν τουλάχιστον σαράντα με πενήντα άτομα, συγγενείς και χωριανοί του νεαρού άνδρα, εναντίον του οποίου είχε τοποθετηθεί η βόμβα.

Στη συνέχεια προκλήθηκε αναταραχή, αφού κάποιοι κατονόμασαν ως δράστη συγχωριανό τους. Οι συγκεντρωμένοι πιάστηκαν στα χέρια, αφού ανήκαν σε διαφορετικές οικογένειες, Καργάκηδες και Φραγκιαδάκηδες.

Πηγή: Αγώνας της Κρήτης