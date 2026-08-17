Τον γύρο της Ελλάδας κάνει από χθες η εικόνα μίας ηλικιωμένης πάνω σε ξαπλώστρα, που μεταφέρεται στα χέρια εκατοντάδων ανθρώπων για να φτάσει μπροστά στη σκηνή σε πανηγύρι που έγινε στις Μαργαρίτες του Ρεθύμνου. Η 90χρονη γυναίκα, κατάκοιτη πλέον, εξέφρασε την επιθυμία να πάει στο πανηγύρι του Μυλοποτάμου τον Δεκαπενταύγουστο και οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν πρόθυμα για να εκπληρώσουν το αίτημά της.

Το βίντεο με το ασυνήθιστο θέαμα έγινε viral, παρότι πολλοί δεν γνώριζαν ποια είναι η ηλικιωμένη γυναίκα που κινητοποίησε ένα ολόκληρο χωριό της Κρήτης για να εκπληρώσει την επιθυμία της.

Η Καρίνα Ρεκ, η γνωστή Γερμανίδα γλύπτρια, ζει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Στον Μυλοπόταμο είναι γνωστή ως «Καρίνα των Ανωγείων» αφού, αναζήτησε χρόνια πριν, σε ένα ταξίδι της στην Κρήτη, το ιστορικό χωριό που είχε μάθει το όνομά του από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που έτυχε να ακούσει στο Βερολίνο.

Η καλλιτέχνιδα μόλις έφτασε στα Ανώγεια έμαθε την ιστορία του μαρτυρικού τόπου, τις θηριωδίες των Γερμανών και την ηρωική αντίσταση των ντόπιων. Τότε ήταν που αποφάσισε να φτιάξει ένα «Μνημείο Συγνώμης» εκ μέρους της Γερμανίας, ένα γλυπτό τοπίου που να θυμίζει όσα τραγικά συνέβησαν στα Ανώγεια, την περίοδο της γερμανικής κατοχής.

Η ίδια η Καρίνα Ρεκ είναι ένας αντισυμβατικός άνθρωπος, που υπήρξε από μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, μέχρι ηθοποιός σε ταινία του Παζολίνι, εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο και γνωστή καλλιτέχνης σε ογκώδη γλυπτά τοπίου.

Η ίδια δημιούργησε τον «Αντάρτη της Ειρήνης» στο οροπέδιο της Νίδας, δουλεύοντας δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες! Πρόκειται για ένα τεράστιο γλυπτό από 5000 πέτρες που μαζεύτηκαν από την περιοχή. Το σχήμα του είναι ορατό μόνο από εναέρια μέσα ή από δορυφόρο.

Η 90χρονη πλέον Καρίνα τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και απολαμβάνει την εκτίμηση όλων, που έσπευσαν να ικανοποιήσουν χθες την επιθυμία της να βρεθεί στο τοπικό πανηγύρι και να διασκεδάσει μαζί τους. Και καθώς δεν μπορούσε να το κάνει η ίδια περπατώντας, φρόντισαν να την μεταφέρουν στα χέρια τους, πάνω σε μία ξαπλώστρα.