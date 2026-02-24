Κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πάνω από 100 συλλήψεις, με την πλειοψηφία να αφορά ναρκωτικά.

Από το πρωί της περασμένης Πέμπτης ως και το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, έγιναν έλεγχοι σε 2.784 άτομα και 1.864 οχήματα, προσήχθησαν 428 και συνελήφθησαν 107 άτομα.

Αναλυτικά οι συλλήψεις:

(49) άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

(12) άτομα για παράνομο υπαίθριο εμπόριο – παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα,

(11) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

(10) άτομα για κλοπή – διακεκριμένη κλοπή,

(3) άτομα για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων,

(2) άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις,

(2) άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

άτομο για παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

(17) άτομα για λοιπά αδικήματα.

Σχηματίσθηκαν:

(6) δικογραφίες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Βεβαιώθηκαν:

(658) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από τις οποίες οι (19) αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Κατασχέσεις

Α. Ναρκωτικά

(67,1) γραμμάρια κάνναβης και (20) αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα καπνού κάνναβης,

(15,7) γραμμάρια κοκαΐνης,

(7) γραμμάρια MDMA,

(18) ναρκωτικά δισκία (ecstasy).

Β. Όπλα