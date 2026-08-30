Οι τραυματισμοί ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια δεν έχουν τελειωμό, παρά την αυστηροποίηση του νόμου.

12 χρόνο αγόρι οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στο Διαφάνι της Καρπάθου, όπου οι δρόμοι είναι αρκετά στενοί και πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Χθες, Σάββατο 29 Αυγούστου, έναόπου οι δρόμοι είναι αρκετά στενοί και πάρα πολλά τα αυτοκίνητα.

Το παιδί έπεσε από το πατίνι χωρίς να φοράει κράνος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι του.

Το τραυματισμένο αγόρι επιβιβάστηκε σε ΙΧ, προκειμένου να μειωθεί η απόσταση της διακομιδής και έπειτα έγινε η επιβίβαση στο ασθενοφόρο.

Το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού το διακόμισε στο νοσοκομείο, το οποίο απείχε 50 χιλιόμετρα από το σημείο του ατυχήματος, ενώ η απόσταση από την έδρα του ΕΚΑΒ, στα Πηγάδια, είναι 1 ώρας και 20 λεπτών από το νοσοκομείο. Ο συνολικός χρόνος διακομιδής ήταν δυόμιση ώρες. Το ασθενοφόρο καλύπτονταν από έναν διασώστη και τον οδηγό, ένστολο της πολεμικής Αεροπορίας λόγω υποστελέχωσης.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε για το περιστατικό:

«Στο νοσοκομείο, παρά την υποστελέχωση, όλοι οι συνάδελφοι προσέτρεξαν από το σπίτι τους να βοηθήσουν το παιδί.

Στον ακτινολογικό και τον αξονικό που υπολειτουργούν, έγιναν όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, διασωληνώθηκε από τον αναισθησιολόγο που ήρθε και αυτός από το σπίτι του και άμεσα έγινε η αεροδιακομιδή του στο «Αγία Σοφία».

Το ευχάριστο είναι ότι αποσωληνώθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το υποστελεχωμένο υγειονομικό σύστημα στην Κάρπαθο που κατάφερε και έσωσε το παιδί. Φυσικά μπράβο στους συναδέλφους των παιδιατρικών νοσοκομείων που κάνουν εξαιρετική δουλειά.

Πώς επιτρέπεται σε ανήλικα παιδιά να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια; Τετρακόσια ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν πέρυσι, το έτος 2025, στα νοσοκομεία, τραυματισμένα από πατίνια, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία, Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Αγλαΐας Κυριακού».

Το πρώτο εξάμηνο φέτος μεταφέρθηκαν πάνω από 300 τραυματισμένα παιδιά, εκ των οποίων τα 150, στα δύο παιδιατρικά, Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Αγλαΐας Κυριακού».

Πώς είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά να οδηγούν οχήματα πιο επικίνδυνα από μικρά μηχανάκια χωρίς δίπλωμα και χωρίς κράνος;»