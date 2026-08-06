Από τις 28 Αυγούστου 2026, οι αγρότες θα μπορούν να ενεργοποιούν την Κάρτα Αγρότη απευθείας μέσω ψηφιακού αρχείου με κωδικό QR, αξιοποιώντας τα στοιχεία της οριστικοποιημένης αίτησής τους, στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Παράλληλα θεσπίζονται νέοι κανόνες για την ασφάλεια των συναλλαγών και την αλλαγή των τραπεζικών λογαριασμών IBAN.

Ειδικότερα, μετά την οριστικοποίηση της ΕΑΕ, ο αγρότης θα μπορεί (εφόσον το επιθυμεί) να δημιουργεί ένα ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR. Το αρχείο αυτό θα περιλαμβάνει:

Το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό IBAN .

. Την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Με τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών, το συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα θα εκκινεί άμεσα τη χρηματοδότηση, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών από τον παραγωγό.

«Κλειδώνει» ο IBAN μέχρι την πλήρη εξόφληση

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εισάγει δικλείδες ασφαλείας για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών.

Από τη στιγμή που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερωθεί για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη, ο δηλωμένος IBAN δεν θα μπορεί να μεταβληθεί μέχρι να αποπληρωθεί πλήρως το ποσό.

Μόλις ολοκληρωθεί η εξόφληση, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει ηλεκτρονικά την ΑΑΔΕ εντός πέντε 5 εργάσιμων ημερών, ώστε να αρθεί ο περιορισμός και να είναι δυνατή τυχόν αλλαγή του λογαριασμού.

Προθεσμία έως τις 14 Αυγούστου για τις ισχύουσες συμβάσεις

Όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να κινηθούν άμεσα.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ έως τις 14 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής Agrocarta.