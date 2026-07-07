Τέλος στη δράση τεσσάρων οδηγών ταξί που εκμεταλλεύονταν τουρίστες στο λιμάνι του Λαυρίου έβαλαν οι Αρχές, μετά από στοχευμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026. Στο δόκανο πιάστηκαν οδηγοί που διπλοχρέωναν κούρσες και δεν χρησιμοποιούσαν ταξίμετρο. Μάλιστα ένας εξ αυτών προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης και αρνήθηκε να δώσει την άδειά του στους αξιωματικούς της Τροχαίας.

Το «κόλπο» με το πειραγμένο ταξίμετρο

Οι επιτήδειοι οδηγοί είχαν στήσει καρτέρι στο λιμάνι, στοχεύοντας ξένους υπηκόους που μόλις είχαν αποβιβαστεί από τα πλοία, για να τους εξαπατήσουν. Εκμεταλλευόμενοι την άγνοιά τους, εισέπραξαν αντίτιμο που ξεπερνούσε κατά πολύ τη νόμιμη τιμή της διαδρομής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

Υπερβολικό Κόμιστρο: Οι οδηγοί απαιτούσαν και εισέπρατταν ποσά πολλαπλάσια των κανονικών για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους.

Οι οδηγοί απαιτούσαν και εισέπρατταν ποσά πολλαπλάσια των κανονικών για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Μη Χρήση Ταξίμετρου: Είτε κρατούσαν το ταξίμετρο απενεργοποιημένο, είτε το είχαν καλύψει σκόπιμα με διάφορα αντικείμενα (όπως πετσέτες) για να μην είναι ορατή η χρέωση.

Είτε κρατούσαν το ταξίμετρο απενεργοποιημένο, είτε το είχαν καλύψει σκόπιμα με διάφορα αντικείμενα (όπως πετσέτες) για να μην είναι ορατή η χρέωση. Παρεμπόδιση Ελέγχου: Ένας από τους οδηγούς αρνήθηκε να παραδώσει τα έγγραφά του στους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πρωινές ώρες της 6-7-2026, -4- οδηγοί ταξί ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης», μετ’ επιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των -150- ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, έτερος κατηγορούμενος, εισέπραξε για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους -1,5- χιλιομέτρου, το χρηματικό ποσό των -12- ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των -4- ευρώ.

Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι, με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν».

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ αφαιρέθηκαν οι άδειες οδήγησης και οι ειδικές άδειες ταξί.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση κατά περίπτωση.

Δείτε την μεταφορά τους στο Αστυνομικό Τμήμα με την συνοδεία περιπολικών: