Καρτέρι έξω από το σπίτι του αποκαλούμενου «Θείου» είχαν στήσει οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, προκαλώντας φθορές στη μοτοσικλέτα του 38χρονου, ο οποίος έσπευσε να γλυτώσει από τη μανία των δραστών.

Το θύμα της επίθεσης, ηγετικό στέλεχος των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, που είχε συλληφθεί για εμπόριο ναρκωτικών τον περασμένο Ιούνιο, άφησε πίσω το όχημά του, ενώ οι δράστες του ξεκόλλησαν ένα αυτοκόλλητο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επανήλθαν και φωτογράφησαν τη μοτοσικλέτα, στην οποία προκάλεσαν περαιτέρω φθορές. Από τις έρευνες προέκυψε ότι φωτογραφία από την εν λόγω επίθεση αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από χρήστη που αναρτά υλικό οπαδικού περιεχομένου για λογαριασμό οπαδών συγκεκριμένης ομάδας».

Το περιστατικό είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας που είχαν αναλάβει την υπόθεση, «ταυτοποίησαν δύο οργανωμένους οπαδούς ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού».

Σε έρευνες που έγιναν το πρωί της Τετάρτης, 6 Αυγούστου, στα σπίτια των δυο νεαρών, ηλικίας 22 και 23 ετών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κινητά,

μικροποσότητα κάνναβης,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

2 σπρέι,

2 φούτερ οπαδικού περιεχομένου,

πλήθος αυτοκόλλητων διαφορετικών ομάδων και

μπρελόκ ομάδας.

Ο ένας δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τρία ακόμα άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί.