Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε δηλώσεις κατά την έξοδό της από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο με τις αμαξοστοιχίες. «Παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρόν σε κάθε δίκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν σε διαφορετικές πλευρές»

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, υπογράμμισε ότι «Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν σε διαφορετικές πλευρές. Το κόμμα είναι διαφορετικό, είναι ένας άλλος δρόμος, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρών σε κάθε δίκη».

«Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ότι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπό μου», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, για να προσθέσει ότι «Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό».

Για το αν θα κάνει κόμμα στις 28 Φεβρουαρίου: «Αυτό είναι τραγικό»

Απαντώντας για το αν θα προχωρήσει στην ανακοίνωση κόμματος στις 28 Φεβρουαρίου, η κυρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό!».

Για το αν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων

Η Μαρία Καρυστιανού απαντώντας στο αν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων διευκρίνισε ότι «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Με πληροφορίες από onlarissa