H Μαρία Καρυστιανού άσκησε σφοδρή κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη σε δηλώσεις της έξω από το δικαστήριο.

Πιο συγκεκριμένα, οι δηλώσεις της έγιναν, λίγο αφότου το δικαστήριο διέκοψε την πρώτη μέρα της δίκης των Τεμπών για την απομάκρυνση των μέσων ενημέρωσης από τον χώρο.

«Απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη. Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές», δήλωσε αρχικά η κα. Καρυστιανού.

Συνέχισε, λέγοντας: «Θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα».