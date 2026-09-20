Η Μαρία Καρυστιανού, βρέθηκε καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου μίλησε για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την κβαντική ιατρική καθώς και για το κόμμα της.

Αρχικά, η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κυρία Καρυστιανού έθεσε το ζήτημα των ελέγχων στα ιατρεία και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει τη νομιμότητα.

«Είναι προφανές. Είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους, ώστε να υπάρχουν νόμιμα ιατρεία και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε κάθε ιατρείο να είναι αυτές που προβλέπονται.

Γίνονται έλεγχοι; Γιατί εμείς ακούσαμε τον υπουργό Υγείας να πετάει το μπαλάκι στους πολίτες, λέγοντας “προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε”. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα; Να γίνει ο Σέρλοκ Χολμς και να διαπιστώσει αν ο γιατρός αυτός είναι πιστοποιημένος να κάνει τις συγκεκριμένες πράξεις στο ιατρείο του;».

Η δημοσιογράφος ενημέρωσε την κυρία Καρυστιανού ότι την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρισκόταν στην ΕΡΤ και είχε αναφερθεί στις δηλώσεις της, χαρακτηρίζοντάς την «κβαντική ιατρό».

Απαντώντας, η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κάλεσε τον υπουργό Υγείας να λογοδοτήσει, όπως ανέφερε, για τα προβλήματα που αφορούν τον χώρο της Υγείας.

«Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν.

Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία.

Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία; Νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό.

Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από έναν σοβαρό φορέα, θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε και έχουμε τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω».

Οι δηλώσεις της για την «κβαντική ιατρική»

Αναφερόμενη στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην ιατρική, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

«Κβαντικός ιατρός. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν γι’ αυτή.

Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία και ιατρική».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που, όπως είπε, βασίζονται σε εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής.

«Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική, ως όφειλε».

«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στις μελλοντικές εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να συμβάλουν στη διάγνωση και τη θεραπεία.

«Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία.

Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Είναι κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει σε διάγνωση, θεραπεία και στο να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μοριακό και ατομικό επίπεδο».

Τι είπε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος»

Σε ερώτηση σχετικά με την αναφορά στη σελίδα της ότι είναι «ολιστική παιδίατρος», η κυρία Καρυστιανού εξήγησε ότι χρησιμοποιεί τον όρο με την έννοια της συνολικής προσέγγισης του ασθενούς.

«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή, εγώ ως παιδίατρος, ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία.

Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα».