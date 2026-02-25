Η Μαρία Καρυστιανού παραχώρησε συνέντευξη εφ’όλης της ύλης στον τηλεοπτικό σταθμό Open, μιλώντας για την απόφασή της κατέβει στην πολιτική, για το νέο κόμμα που θα ανακοινωθεί μέχρι το καλοκαίρι αλλά και για το πώς άλλαξε τη ζωή της η τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασε την κόρη της.

Στη συνέντευξή της η κ. Καρυστιανού ξεκίνησε λέγοντας ότι θεωρεί πως είναι «πολύ διάφανη σαν άνθρωπος», μια επαγγελματίας με δυo παιδιά, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα που άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

Η κ. Καρυστιανού σχολίασε μεταξύ άλλων το αν θεωρεί πως οι θέσεις της θα μπορούσαν να ανήκουν στον ακροδεξιό πολιτικό χώρο, το αν είναι θρησκόληπτη, ενώ παράλληλα έκανε λόγο «για κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς».

«Είμαι πολύ διάφανη σαν άνθρωπος»

«Η Μαρία Καρυστιανού είναι αυτό που βλέπετε, νομίζω ότι είμαι πολύ “διάφανη” σαν άνθρωπος, μια ελεύθερη επαγγελματίας, με δύο παιδιά, που ξαφνικά ο κόσμος μου άλλαξε, άλλαξε 180 μοίρες, βρέθηκα αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα, και δεν αφορά μόνο την απώλεια του παιδιού μου, αφορά και το ότι ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας. Της κοινωνίας έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία, που δεν υπάρχει πολιτικών, δεν υπάρχει τιμωρία».

«Αυτό πολλοί άνθρωποι δεν το συνηθίζουν, το ανέχονται με πόνο ψυχής, είναι ταλαιπωρημένοι, είμαστε ψυχικά ταλαιπωρημένοι, δεν σημαίνει ότι επειδή αναγκαζόμαστε να βιώνουμε αυτό, επειδή αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ότι αυτό μας ευχαριστεί ούτε ότι έχει την αποδοχή μας. Σιωπούσαμε μέχρι τώρα, γιατί πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δε βλέπαμε «φως« στο τούνελ. Καθώς λοιπόν ήρθα αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση θεώρησα ότι προσωπικά δε θα μπορούσα να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου απλά ανεχόμενη την ίδια κατάσταση όπως ανεχόμουνα τόσα χρόνια.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απόφασή της να εμπλακεί με την πολιτική, και να απογοητεύσει σημαντική μερίδα κόσμου που για αυτούς φέρεται να αποτελούσε «ένα πρόσωπο σύμβολο» η κ. Καρυστιανού σχολίασε:

«Το πένθος υπάρχει και μακάρι να μπορούσα να το βγάλω και να είχα δίπλα την κόρη μου, αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Το πένθος θα υπάρχει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μου. Όπως και σε όλους τους γονείς, οι οποίοι έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο. Δεν το συζητάμε αυτό, ούτε μπορεί να συγκρίνουμε το πώς διαχειρίζεται καθένας το πένθος, και πώς εκφράζεται στον κάθε άνθρωπο. Είναι μια πολύ προσωπική κατάσταση την οποία εγώ προσπαθώ πραγματικά να μην τη βγάζω στο φως, δεν θεωρώ ότι πρέπει να φαίνεται. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Η εργασία μου, είναι εργασία μου για πολλούς λόγους. Από τους πιο βασικούς είναι ότι με βοηθάει να ανταπεξέλθω στην πολύ δύσκολη πραγματικότητα, η επαφή με τα παιδιά, που πραγματικά τα λατρεύω, και με του γονείς, αυτή η επικοινωνία δηλαδή με τους ανθρώπους. Η εργασία είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας για εμένα. Και βέβαια είναι και πρακτικοί λόγοι, γιατί βέβαια ζω από αυτό το επάγγελμα».

«Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, αυτό είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα, και ορίστε μια φορά που γίνεται και πράξη αυτό το θεωρητικό που υπήρχε μέχρι τώρα. Δε θεωρώ ότι το να είσαι από ένα πολιτικό τζάκι, έναν κομματικό σωλήνα, έχει και τα εχέγγυα ότι θα λειτουργήσει σωστά προς το κοινό καλό. Ίσα ίσα, η μέχρι τώρα η πολιτική ιστορία της χώρας έχει δείξει το ακριβώς αντίθετο. Ότι όταν προέρχεσαι από εκεί, θα κάνεις τις λαμογιές. Θα υποστηρίξεις τα συμφέροντα του κόμματος, τα δικά σου συμφέροντα. Τι λοιπόν πιο υγιές στην πολιτική, από το να βγει κάποιος πολιτικός πραγματικά μέσα από την κοινωνία. Από μια κοινωνία η οποία είναι τελείως απογοητευμένη, και εγκαταλελειμμένη αν θέλετε στο έλεος της διαπλοκής;».

Για τις επικρίσεις και αντιδράσεις που εκφράζονται από κυβερνητικά στελέχη αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις πολιτικές της θέσεις, η κ. Καρυστιανού απάντησε:

«Εντυπωσιακό πάντως είναι το ότι σύσσωμο το πολιτικό σύστημα εναντιώθηκε σε αυτό το κίνημα των πολιτών. Μιλάει για κράτος δικαίου, για δικαιοσύνη, για πάταξη της διαπλοκής, της διαφθοράς. Μιλάει για πράγματα τα οποία υποτίθεται και εκείνοι προασπίζονται. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς πραγματικά θέλουμε να τα δούμε στην πράξη. Δεν είμαστε καθόλου ένα κίνημα διαμαρτυρίας, δε μας ενδιαφέρει η διαμαρτυρία, και αν θέλετε, ήταν και από τους λόγους που αποφάσισα να πάω παρακάτω. Γιατί δεν ήθελα απλά να διαμαρτύρομαι και να καταγγέλλω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη».

«Οι ακραίες θέσεις δε με εκφράζουν καθόλου»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως οι θέσεις της ανήκουν στην ακροδεξιά, καθώς και το αν θεωρεί τον εαυτό της θρησκόληπτο, η κ. Καρυστιανού σχολίασε ότι «Οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν καθόλου. Είμαι υπέρ του δικαίου. Υπέρ της δικαιοσύνης. Υπέρ της ισοκρατίας, της ισονομίας. Υπέρ αξιών που μου λείπουν από τη ζωή μου. Είμαι υπέρ όλων αυτών».

«Έχω πνευματικό αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κακό. Πολύς κόσμος έχει πνευματικό, πάρα πολύς κόσμος πάει στην εκκλησία, πιστεύει, προσπαθεί να είναι καλός άνθρωπος. Αυτά δεν είναι άσχημα πράγματα. Έχουμε δει πολιτικούς να πηγαίνουν στις εκκλησίες. Προσφάτως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ο οποίος πήγε στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στον Μανταμάδο της Μυτιλήνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι ανώτερο, πνευματικό, και δεν προσκυνούν το χρήμα, την εξουσία ή κάτι άλλο».

«Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μπει μια “ταμπέλα”»

«Το πρόβλημα είναι το ότι πρέπει να μπει οπωσδήποτε μία ταμπέλα. Να χαρακτηριστώ “κάπως”. Ώστε να απομακρυνθεί ο κόσμος από δίπλα μου. Αυτό που συνέβη και είναι μη διαχειρίσιμο για το πολιτικό σύστημα και είναι και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, είναι ότι ενώθηκε ο κόσμος. Ξαφνικά, επειδή εγώ είμαι πραγματικά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έχασα το παιδί μου, και θα μπορούσε να είναι το παιδί οποιοδήποτε ανθρώπου, ξαφνικά ήρθε δίπλα μου ο γείτονας να με βοηθήσει στη δικαίωση του δικού μου παιδιού. Και εγώ βγήκα στους δρόμους, για να βοηθήσω να μη συμβεί κάτι και στο δικό τους το παιδί».

«Αυτή η σύνδεση λοιπόν που δημιουργήθηκε στην κοινωνία, είναι αυτό που τους τρομάζει. Εμείς, είμαστε διατεθειμένα πραγματικά να αλλάξουμε τα δεδομένα και να τα φέρουμε στη σωστή τους βάση, να λειτουργούν υπέρ του πολίτη. Όχι υπέρ της τσέπης μας».

«Έχω περάσει από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις»

«Η κυβέρνηση μοιάζει να ζει σε άλλη χώρα, συμπεριφέρεται σαν όλα γύρω μας να είναι ζάχαρη, έκφραση του κυρίου Γεωργιάδη. Ο μισθός φτάνει μόνο για τις πρώτες 15 μέρες. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε χιλιάδες προβλήματα.

Έχω περάσει από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Όταν ο γιος μου ήταν 8-9 ετών είχα 20 ευρώ για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Και είδε ένα παιχνίδι και το ήθελε. Τα λεφτά δεν έφταναν και πρώτη φορά είδα τον γιο μου να χτυπιέται για ένα παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή ταυτίστηκα. Ήθελα να κλαίω κι εγώ για τα 20 ευρώ που είχα και έπρεπε να πάρω κάποια πράγματα για το σπίτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο στη σκέψη ενός γονέα και κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να μας πάρουν το όραμα και την ελπίδα. Κοιτάζουμε μόνο πώς θα βγάλουμε τον μήνα.

Μου έκανε εντύπωση βίντεο με τον πρωθυπουργό που συνομιλεί με μαθητές λυκείου και τους λέει να φύγουν από τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και θέλουμε εδώ να μείνουν τα παιδιά μας αλλά και να επαναπατριστούν αυτά που έφυγαν».

Για τις δημοσκοπήσεις

«Δεν ξέρω τι να πιστέψω από τις δημοσκοπήσεις, με τόσα σκάνδαλα να είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός (ο Κυριάκος Μητσοτάκης); Πώς γίνεται αυτό; Πώς γίνεται να είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας κυβερνήσει;

Μιλάω με τον κόσμο και σκέφτομαι ότι δεν είναι αληθινά τα δημοσιεύματα ή αλλιώς ερμηνεύονται».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, είχε μία πολιτική που εκφράζει της Δεξιά… Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια.

Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη του σε όλο το σύστημα. Ό,τι ρούχα και να φορέσει το σύστημα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι ο κόσμος δε θα την πατήσει ξανά.

Έβγαλε βιβλίο και κατηγόρησε τους συνεργάτες του. Η αποποίηση της ευθύνης δείχνει ότι κάποιος είναι αδύναμος».

Για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη

«Εμείς είμαστε απέναντι από όλους τους πολιτικούς. Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντάω στα δικαστήρια αλλά μέχρι εκεί. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ένα διάστημα ήταν και δικηγόρος μου.

Ο κύριος Ανδρουλάκης μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις…

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δνε μου έχει κάνει πρόταση συνεργασίας. Άλλοι πολιτικοί ναι… Μου έκανε εντύπωση η στάση του στις υποκλοπές και με τον κύριο Ράμμο, στήριξε την κυβέρνηση. Κακώς. Κάποια σημεία δείχνουν την εικόνα και τι είναι κρυμμένο από πίσω, την ουσία».

«Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης»

«Μου έχουν προτείνει συνεργασία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αριστερά και δεξιά. Η πρόταση έγινε μέσω τρίτων. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο. Πχ Δικαιοσύνης, ειπώθηκε κι αυτό. Απέρριψα κατευθείαν την πρόταση. Μετά έγιναν πιο επιθετικοί… Ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλος.

Για όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό που γεννάται είναι εχθρός. Εμείς είμαστε η φωνή όλων που δεν ανέχονται αυτή τη νοσηρή κατάσταση. Σε ένα κράτος με σκάνδαλα που μένουν ατιμώρητα, που εκατομμύρια ευρώ τα κλέβουν και παραμένουν ατιμώρητη, χωρίς Δικαιοσύνη, ηθική, αξίες..»..

Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος – «Μας ζορίζει η ονομασία»

«Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότες. Έχουμε εθελοντές και δημιουργούνται ομάδες με ατομική πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής δε μας έχει προβληματίσει κάποιο έξοδο. Αργότερα θα γίνει μία διάφανη χρηματοδότηση προς τους πολίτες. Ίσως μέσω κάποιας εγγραφής. Κανείς δεν με έχει πλησιάσει να βοηθήσει, δεν έχουμε κάποια κρυφή χρηματοδότηση. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Θα τα ξεπεράσουμε τα δύσκολα μόνοι μας.

Εμείς νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο. Πάνω απ΄όλα είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας στόχος που τον αγαπάμε και όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι διαφορετικά.

Υπάρχει επιτελείο. Με ανθρώπους που έχουν βαρύ βιογραφικό, με εμπειρία στην εργασία τους, όραμα, καλή πρόθεση και αγάπη για την Ελλάδα. Θα εντυπωσιαστείτε από το πρόγραμμά μας, πόσο φροντιστικό για την κοινωνία θα είναι και πόσο δημοκρατικό.

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς.

Θα ανακοινώσουμε το κόμμα όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πριν το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε έτοιμοι και αναλόγως θα πράξουμε. Η ονομασία μας ζορίζει. Δε μπορούμε να αποφασίσουμε».