Την παρέμβαση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζητούν τρεις συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Χρήστος Τηλκερίδης κατέθεσαν αναφορά με την οποία καλούν τον Οργανισμό να συνδράμει, ώστε να προχωρήσει η εκταφή των παιδιών τους.

Όπως υποστηρίζουν, η διαδικασία είναι απλή, μπορεί να πραγματοποιηθεί παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή και δεν θα επιφέρει καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία. Τονίζουν δε ότι είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση μιας πλήρους και αξιόπιστης διερεύνησης των αιτιών θανάτου.

Το αίτημά τους επικεντρώνεται στη διενέργεια ιστολογικών, τοξικολογικών και άλλων βιοχημικών εξετάσεων, στη βάση διεθνώς κατοχυρωμένων αρχών: το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια και η υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίζουν αποτελεσματική διερεύνηση σε περιπτώσεις θανάτων ή εξαφανίσεων υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Με την προσφυγή τους στον ΟΗΕ, οι συγγενείς αξιώνουν να ισχύσουν και στην Ελλάδα τα ίδια διεθνή πρότυπα που θεωρούνται απαραίτητα για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των οικογενειών τους, επικαλούμενοι μάλιστα παραδείγματα εφαρμογής τους σε άλλες χώρες.