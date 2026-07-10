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Περιστατικό ωμής βίας ανάμεσα σε ζευγάρι αποκαλύφθηκε στην Εύβοια, με τη συμπλοκή, που ξεκίνησε από μια απλή διαφωνία να στέλνει τον άνδρα στο νοσοκομείο.
Το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι στην περιοχή της Καρύστου. Για λόγους που παραμένουν ακόμα άγνωστοι και αποτελούν αντικείμενο έρευνας, οι δύο σύντροφοι ενεπλάκησαν σε έναν ιδιαίτερα έντονο λεκτικό διαπληκτισμό.
Καθώς η ώρα περνούσε και τα πνεύματα οξύνονταν επικίνδυνα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
Σύμφωνα με το eviathema.gr η ένταση χτύπησε κόκκινο τη στιγμή που η γυναίκα, σε κατάσταση αμόκ, αποφάσισε να σταματήσει τις φωνές και να περάσει στη σωματική βία, επιτιθέμενη με σφοδρότητα εναντίον του άνδρα.
Του δάγκωσε το αυτί: Το σοκαριστικό ξέσπασμα και η αιμορραγία
Η βιαιότητα της σύγκρουσης κορυφώθηκε με έναν μη αναμενόμενο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της πάλης, η γυναίκα πλησίασε τον σύντροφό της και του δάγκωσε με δύναμη το αυτί.
Το κίνηση αυτή προκάλεσε στον άνδρα οξύτατο πόνο και αιμορραγία.
Οι ακριβείς συνθήκες και το ψυχολογικό υπόβαθρο που οδήγησαν τη γυναίκα σε αυτή την πρωτοφανή κίνηση δεν έχουν αποσαφηνιστεί, καθώς οι εμπλεκόμενοι δίνουν συγκεχυμένες πληροφορίες.
Φυγή από το σπίτι και επείγουσα μεταφορά σε ιδιώτη γιατρό
Ο άνδρας, ο οποίος έφερε εμφανή και βαθιά σημάδια από την αιματηρή επίθεση, κατάφερε να ξεφύγει και αποχώρησε εσπευσμένα από την κοινή τους εστία.
Με πρωταρχικό μέλημα να σταματήσει την ακατάσχετη αιμορραγία γι’ αυτό μετέβη άμεσα στο ιατρείο ενός ιδιώτη γιατρού της Καρύστου, όπου παραχωρήθηκαν στον άνδρα οι πρώτες βοήθειες.
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα τραύματα από ανθρώπινη δαγκωματιά θεωρούνται από τα πλέον επικίνδυνα για μολύνσεις και απαιτούν εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή.