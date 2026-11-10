Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές της Εύβοιας το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, καθώς γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μαντρί στην περιοχή της Καρύστου.

Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε γυναίκα, η οποία διέμενε στον συγκεκριμένο χώρο μαζί με τα ζώα της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, ενώ για το τραγικό συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η Αστυνομία.

Κάτοικος της περιοχής ήταν εκείνος που εντόπισε, χωρίς τις αισθήσεις της, την άτυχη γυναίκα και ειδοποίησε την αστυνομία.

Προσώρας δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά της. Ακόμη, υπό διερεύνηση βρίσκονται τα αίτια από τα οποία έφυγε από τη ζωή.

Πηγή: Evima