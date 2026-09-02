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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια, ενώ στα κινητά των κατοίκων της περιοχής στάλθηκαν και δύο προειδοποιητικά μηνύματα του 112, το ένα για ετοιμότητα ενώ το δεύτερο για εκκένωση του οικισμού της Θεατρούπολης.

Βίντεο από την φωτιά στην Κάρυστο:

 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι στην περιοχή σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Εκκένωση του οικισμού Θεατρούπολης

Δύο προειδοποιητικά μηνύματα στάλθηκαν από την Πολιτική Προστασία στα κινητά τηλέφωνα των κάτοικων της Καρύστου.

« Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγραφόταν στο πρώτο.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο», σημειώνεται στο δεύτερο μήνυμα του 112.

Πηγή – βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση και e-vima

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