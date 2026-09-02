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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια, ενώ στα κινητά των κατοίκων της περιοχής στάλθηκαν και δύο προειδοποιητικά μηνύματα του 112, το ένα για ετοιμότητα ενώ το δεύτερο για εκκένωση του οικισμού της Θεατρούπολης.

Βίντεο από την φωτιά στην Κάρυστο:

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι στην περιοχή σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Εκκένωση του οικισμού Θεατρούπολης

Δύο προειδοποιητικά μηνύματα στάλθηκαν από την Πολιτική Προστασία στα κινητά τηλέφωνα των κάτοικων της Καρύστου.

« Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγραφόταν στο πρώτο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο», σημειώνεται στο δεύτερο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο ‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Πηγή – βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση και e-vima