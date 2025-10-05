Ένας νέος άνθρωπος 27 ετών από το Μαρμάρι, έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σήμερα (5/10) μετά από πρόσκρουση του αυτοκινήτου του, σε κολόνα και εκτροπή του εκτός οδοστρώματος, στην ε.ο. Μαρμαρίου – Καρύστου

Το αυτοκίνητο κατά από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα και στη συνέχεια κατέληξε στα χωράφια στον Κάμπο Καρύστου.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο και απεγκλώβισαν τραυματία, όπως αναφέρουν, τον νεαρό, παραδίδοντάς τον στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς όμως υπέκυψε στη συνέχεια στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου, ενώ στο συμβάν ενήργησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.