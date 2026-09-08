Χειροπέδες σε έναν Έλληνα πέρασαν τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας, καθώς φέρεται να είναι ο υπαίτιος για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου (περίπου στις 10:40), σε έκταση με ξερά χόρτα, στη θέση «Νησάκι» της Κοινότητας Αετού, στον Δήμο Καρύστου Ευβοίας.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια, ενόσω εκτελούσε χωματουργικές δουλειές με σκαπτικό μηχάνημα. Εις βάρος του επιβλήθηκε βαρύ διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στα 3.093,75 ευρώ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πάνω από 300 συλλήψεις για φωτιές το 2026

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν βεβαιωθεί 775 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων αγγίζει το 1.310.342,47 ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 340 επ’ αυτοφώρω συλλήψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών (303 περιπτώσεις, ήτοι το 89,12%) αφορά εμπρησμούς από αμέλεια, ενώ 37 άτομα (10,88%) συνελήφθησαν για εμπρησμό από πρόθεση.

Σε διαρκή επιφυλακή η Πυροσβεστική

Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα ανακριτικά τμήματα του Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, σαρώνοντας τις περιοχές με εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνουν παραβάσεις και να αποδίδουν άμεσα ευθύνες.

Το Πυροσβεστικό Σώμα κρούει για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας κρύβεται πίσω από τις περισσότερες πυρκαγιές. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η Πυροσβεστική, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.