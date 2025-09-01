Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Α.Τ. Καρύστου στην περιοχή και στέφθηκε με επιτυχία καθώς κατέληξε στην σύλληψη τριών ατόμων.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 111 κιλά χασίς που διακινούσαν δύο Τούρκοι υπήκοοι ηλικίας 27 και 22 ετών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και τρίτος Τούρκος, που συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) προσωπικά από τον διοικητή του Α.Τ Καρύστου.

Τον βρήκε στην παράλια της Καρύστου να κάθεται σε παγκάκι και με επεισοδιακό τρόπο τον ακινητοποίησε. Όταν ο Τούρκος κατάλαβε ότι ο άνδρας που τον είχε πλησιάσει με μηχανή ήταν αστυνομικός προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε και τον ακινητοποίησε μέχρι να έρθουν συνάδελφοί του, που τον παρέλαβαν.

Ο τρίτος συλληφθείς Τούρκος, ταξιδεύει απο το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) για την Χαλκίδα και εκεί στην Ασφάλεια, θα συναντήσει και τους άλλους δύο του κυκλώματος, που ανακρίνονται.

Περιπετειώδης ήταν και η σύλληψη των δύο πρώτων, καθώς μπλοκαρίστηκε εν κινήσει το πολυτελές αυτοκίνητο της πιο πάνω φωτογραφίας από πάνοπλους αστυνομικούς, περιπολικά και συμβατικά αυτοκίνητα.

Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση, ξεκίνησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στη 1.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου 2025 με την σύλληψη και του δεύτερου Τούρκου 22 ετών .

Η περίπτωση είναι εξαιρετικά σοβαρή και για αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από την Ασφάλεια Χαλκίδας όπου μεταφέρθηκαν οι συλληφθέντες για περαιτέρω ανάκριση.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που έχουν κατασχεθεί στην περιοχή και ήταν απότοκος αξιοποίησης πληροφοριών και άριστου σχεδιασμού που έγινε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας και από την διοίκηση του Α.Τ. Καρύστου.

Ερευνάται τυχόν συμμετοχή τους σε ύπαρξη μεγαλύτερου κυκλώματος καθώς το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί αυξημένη παρουσία Τούρκων εγκληματιών σε διάφορα σημεία της Ελλάδος που όμως με μεθοδική δουλειά εξαρθρώνει η αστυνομία.

Πηγή: evia online.gr