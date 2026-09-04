Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) στην Κάσο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία γυναίκα έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, «η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.